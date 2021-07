K nehodě kamionu s nákladním vlakem na železničním přejezdu v Jiráskově ulici v Rychnově nad Kněžnou vyjížděli ve čtvrtek po třetí hodině ráno rychnovští profesionální hasiči.

Dopravu na hlavním tahu Rychnově uzavřela srážka kamionu s vlakem | Video: Deník/Jana Kotalová

"Nemohla jsem dlouho spát, ale když se to stalo, zrovna jsem tvrdě usnula. Ale tchýni ta rána vzbudila. Ten Polák za volantem kamionu musel snad chrápat. Vypadá to, že do něj vlak narazil ze strany," říká mladá žena bydlící v domě v sousedství železničního přejezdu bez závor a upozorňuje na pomačkaný návěs."Ale zezadu to má také nabourané," upozorňuje cyklistka projíždějící kolem.