Ve středu krátce před šestnáctou hodinou řídil devatenáctiletý mladík ve směru od Konecchlumí na Úlibice Citroen C4. Společně s ním cestovali další dva lidé.

Ilustrační foto | Foto: Deník

Na přímém úseku za odbočkou na Kamenice řidič zřejmě vlivem mikrospánku plynule přejel do protisměru a sjel do levého silničního příkopu, kde narazil do betonového mostku. Auto se poté převrátilo na pravý bok a zastavilo až v poli. Bezprostředně poté začalo hořet.