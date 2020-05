Krátce po sedmnácté hodině jela na svém kole po místní komunikaci od ulice Nádražní k ulici Přibyslavská. Za hustého deště v místě, kde byly na silnici četné hluboké výtluky, nezvládla řízení a havarovala. Na místo nehody záhy dorazili policisté i záchranná služba, která zraněnou ženu ošetřila a převezla do nemocnice. Krátce před převozem policisté cyklistku podrobili dechové zkoušce, která ukázala hodnoty 2,49 a 2,39 promile alkoholu v dechu.

Pondělní případ je dalším v dlouhé řadě nehod posledních dnů, v nichž hrál neblahou roli alkohol. Nejen řidiči, ale i cyklisté jsou trestně odpovědní v případě, že vyrazili na silnici pod vlivem alkoholu. „V souvislosti s uvedeným případem opětovně upozorňujeme, že na pozemních komunikacích platí nulová tolerance pro všechny řidiče motorových i nemotorových vozidel,“ říká Aleš Brendl z jičínské policie. „Podle litery zákona, ten kdo řídí vozidlo, motorové i nemotorové, bezprostředně po požití alkoholického nápoje nebo po užití jiné návykové látky, je ohrožen pokutou od deseti do dvaceti tisíc korun. Tato sankce platí, je-li hodnota alkoholu v těle do jedné promile. V případě, pokud je hodnota promile alkoholu překročena, může být viník pokutován až do výše padesáti tisíc korun.“

V tomto případě se cyklistka bude zodpovídat ze svého činu ve správním řízení, kde jí hrozí až padesátitisícová pokuta.