Vyproštění autobusu komplikovala ucpaná silnice

Dvě jednotky hasičů zaměstnala v sobotu odpoledne nehoda autobusu, který sjel v Říčkách v Orlických horách do příkopu a hrozil dalším pádem. Pro hasiče to nebyl jednoduchý zásah, a to nejen kvůli velmi kluzké vozovce.

Vyproštění autobusu komplikovala ucpaná silnice. | Foto: HZS Královéhradeckého kraje