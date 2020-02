/FOTOGALERIE/ Zřejmě mikrospánek přemohl čtyřiapadesátiletého řidiče automobilu značky Škoda mezi Borohrádkem a Česticemi, který ve čtvrtek po 13. hodině havaroval v katastru části Šachov.

Nehoda stála životy tisíců nevylíhlých kuřat. | Foto: Policie ČR

„Přejel do protisměru, kde čelně narazil do stromu. Řidič při dopravní nehodě utrpěl zranění a z místa ho vozidlo rychlé zdravotnické pomoci převezlo do Nemocnice Rychnov nad Kněžnou. Přítomnost alkoholu u řidiče dechová zkouška vyloučila,“ uvedla policejní mluvčí Eliška Majerová.