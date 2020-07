U Kocbeří boural opilý cizinec

Jedenadvacetiletý cizinec boural na silnici I/37 mezi obcemi Kocbeře a Choustníkovo Hradiště. Podle policejních informací vjel příliš rychle do pravotočivé zatáčky na mokrém asfaltu dostal smyk, sjel do příkopu a narazil do sloupku dopravního značení. Poté se s autem několikrát převrátil a skončil na střeše.

Ilustrační foto | Foto: Deník