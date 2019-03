Královéhradecko, Předměřice nad Labem - U vážné dopravní nehody s několika zraněnými v sobotu krátce před 13. hodinou zasahovaly všechny složky Integrovaného záchranného systému, včetně vrtulníku. Po střetu tří osobních vozů zůstaly ve vraku jednoho z nich dvě osoby zaklíněny.

Ilustrační fotografie. | Foto: ZZS KHK

„Zdravotníci na místě provedli rychlé roztřídění zraněných tak, aby došlo k včasnému systematickému ošetření podle stupně závažnosti poranění. Muži (*1941), který utrpěl závažná poranění s přímým ohrožením životních funkcí, musely být přímo na silnici po vyproštění podány krevní deriváty. Po poskytnutí veškeré potřebné péče a stabilizaci stavu byl okamžitě převezen do královéhradeckého traumacentra. Spolu s ním byli do Fakultní nemocnice Hradec Králové transportováni další dva zranění, včetně ročního dítěte, které podle prvního vyšetření naši lékařkou naštěstí utrpělo jen lehké zranění a do nemocnice bylo vezeno z preventivních důvodů," uvedl tiskový mluvčí Ivo Novák.