Nehoda se stala zhruba na úrovni týnišťského supermarketu Billa. Silnice I/11 je přitom hodně frekventovaným tahem, musela být dočasně uzavřena. Podle hlášení hasičů šlo o nehodu dvou dodávek a nákladního auta. Případné problémy v dopravě by tu měly skončit až po 17. hodině. Objízdná trasa pro osobní i nákladní auta vede obousměrně od kruhového objezdu do ulice Mostecká přes Mírové náměstí do ulice Voklik.