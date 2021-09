"Událost byla nahlášena ve 12.58. V autě cestovaly dvě osoby, obě si do své péče převzala zdravotnická záchranná služba. Ve vlaku se nikdo nezranil," sdělila mluvčí hasičů Martina Götzová.

Volby do Poslanecké sněmovny se konají ve dvou dnech, v pátek 8. října 2021 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu 9. října 2021 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.