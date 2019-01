Královéhradecko, Policko - Zbytečně dlouho ponechal nohu na plynu mladý cizinec za volantem osobního vozu Audi A4.

Cizinec s nohou na plynu dostal na sněhu smyk. | Foto: Policie ČR

Na silnici od Police nad Metují do Adršpachu dostatečně nepřizpůsobil jízdu zasněžené vozovce a na ujetém, neposypaném sněhu dostal v pravotočivé zatáčce smyk. „Vyneslo ho to do protisměru, kde se setkal s protijedoucím vozidlem Škoda Octavia, ve kterém jela pouze řidička,“ popsala nehodu mluvčí náchodské policie Eva Prachařová a dodala, že se nikdo nezranil, ani nepil před jízdou.

Protože řidiči nebyli schopni bez vynaložení nepřiměřeného úsilí sami obnovit provoz, přijela na místo hlídka dopravní policie a pomáhala řídit provoz a odstranit následky nehody. „Viníkovi nehody, mladému cizinci, pak na místě dopravní policisté uložili blokově tisícikorunovou pokutu,“ doplnila mluvčí.