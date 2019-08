Jejich řidič, který před půl osmou večer zavadil s autobusem při nájezdu do čerpací stanice u Mitrovic o zaparkovaný vůz, totiž přivolaným policistům nadýchal do přístroje na měření alkoholu v dechu přes tři promile.

„Dechovou zkouškou na přítomnost alkoholu u řidiče autobusu, který převážel skupinu šestnácti nezletilých dětí v doprovodu dvou dospělých osob z Českých Budějovic do Pardubic, policisté naměřili hodnotu 2,84 promile. Závažnou skutečnost potvrdila i následující zkouška, která dokonce ukázala hodnotu 3,04 promile. Policisté tak řidiči na místě odebrali řidičské oprávnění a další jízdu zakázali,“ uvedl mluvčí jihočeských policistů Miroslav Doubek.

Přišel nejen o papíry, ale i o místo

Pardubický dopravní podnik, kterému autobus patřil, musel na místo vyslat jiného řidiče. Samotný podnapilý šofér pak kromě papírů přišel i o místo. „V tomto ohledu jsme nekompromisní. Tento řidič, který pro nás pracoval více jak dvacet let, kdy jezdil nejenom s dálkovými autobusy, ale v poslední době vypomáhal i v městské dopravě, jsme okamžitě rozvázali pracovní poměr,“ uvedl ředitel DPMP Tomáš Pelikán s tím, že se jednalo o osobní selhání řidiče a jeho jednání je neomluvitelné. Podle ředitele je však štěstí, že k nehodě došlo v malé rychlosti a na prakticky bezpečném místě.

„Škoda na autobusu je v řádech několika tisíc korun. Ale zaplať pánbůh, že se stala na benzinové stanici s takřka nepodstatnými škodami, než aby se stala někde na dálnici ve vysoké rychlosti,“ uvedl Tomáš Pelikán a dodal, že náhradní řidič přijel s dětmi i pošramoceným autobusem do Pardubic krátce po nedělní půlnoci.

Za nehodu se čekajícím rodičům omluvil i pardubický hokejový klub. „Je to nepochopitelné a neakceptovatelné. Sám mám malého syna a dokážu se vžít do situace těch rodičů, kteří nám své děti svěřili. Je to opravdu nepříjemná věc a přes facebookovou skupinu jsem všem rodičům napsal omluvu. Nyní s dopravním podnikem řešíme kroky, které zamezí tomu, aby se podobná situace opět opakovala,“ uvedl generální ředitel HC Dynamo Pardubice Martin Sýkora.

Pro řidiče bude mít celá událost dohru ještě před soudem. „Policisté šetření případu zahájili jako podezření ze spáchání trestného činu ohrožení pod vlivem návykové látky. Řidiči tak hrozí, mimo jiného, až trest odnětí svobody na dobu tří let. Případná další právní kvalifikace se bude odvíjet od výsledků následného šetření,“ doplnil informace policejní mluvčí Miroslav Doubek.