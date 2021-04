Tragický konec měla čtvrteční nehoda, k níž došlo v pět hodin odpoledne v části Vamberka - Merklovicích. Havaroval tam čtyřiačtyřicetiletý motorkář. Jak vyšlo najevo, řídil bez nasazené přilby.

Tragická nehoda v Merklovicích | Foto: PČR

"Řidič jedoucí od Vamberku při průjezdu levotočivou zatáčkou pravděpodobně nepřizpůsobil rychlost jízdy svým schopnostem, vlastnostem vozidla a stavu komunikace. Vyjel vpravo mimo silnici, kde narazil do sloupku oplocení rodinného domu, pak do sloupu veřejného osvětlení a nakonec do zaparkovaného vozidla značky Audi A6. Čtyřiačtyřicetiletý motorkář byl s vážným zraněním letecky transportován do hradecké fakultní nemocnice, kde následkům zranění o pár hodin později podlehl," uvedla policejní mluvčí Iva Kormošová.