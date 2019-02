Královéhradecko, Bukovice - Policisté z dopravního inspektorátu v Náchodě vyjížděli v neděli o půl druhé odpoledne k vážné dopravní nehodě cyklisty a osobního automobilu do obce Bukovice u Police nad Metují.

"Z dosud nevyjasněných příčin se na rovném úseku střetl osobní automobil s cyklistou. Střet skončil pro 75letého cyklistu vážným zraněním," uvedla tisková mluvčí náchodské policie Eva Prchařová k nehodě, k níž došlo za situace, když se řidič osobního automobilu pokoušel před sebou jedoucího cyklistu předjet.

"V tu samou dobu údajně cyklista vybočil vlevo do dráhy osobního vozu, který vzápětí narazil pravým předním rohem do zadního kola bicyklu. Ckylista po střetu upadl na pravou stranu vozidla, pak na zem. Při střetu utrpěl těžké zranění, s nímž ho transportoval vrtulník letecké záchranné služby do hradecké fakultní nemocnice," popsala nehodu a její následky policejní mluvčí.

Dechová zkouška 53letého řidiče vozidla vyloučila jeho požití alkoholu, u 75letého cyklisty nemohla být vzhledem ke zranění provedena a byl vyžádán odběr krve ke zjištění, zda byl či nebyl cyklista v době jízdy pod vlivem alkoholu. "Technická závada jako příčina nehody nebyla na místě zjištěna ani uplatněna," uzvřela Evaa Prachařová s tím, že policisté dál dopravní nehodu vyšetřují.