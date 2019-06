Auto skončilo po nehodě v řece

Profesionální hasiči z Rychnova nad Kněžnou a Kostelce nad Orlicí byli v pondělí v ranních hodinách přivoláni do Vamberka, kde došlo k dopravní nehodě. Osobní automobil převrácený na střechu sjel pod most do koryta řeky.

Z vozidla uniklo menší množství motorového oleje, hasičům se jej ale podařilo zachytit pomocí sorpčních hadů, které umístili na vodní hladinu. Vozidlo poté jednotky z řeky vylovily a odstavily mimo komunikaci. Osoba z automobilu skončila v péči zdravotnických záchranářů. Hasiči se vraceli na své základny po třech hodinách. Christine Havranová

Autor: Redakce