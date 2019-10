Profesionální i dobrovolní hasiči zasahovali u dopravní nehody v Javornici, při níž se zranila jedna osoba.

Auto narazilo do betonového sloupku | Foto: HZS KHK

Osobní auto tam v sobotu odpoledne vyjelo mimo silnici do příkopu, kde narazilo do betonového sloupku. Zraněnou osobu převzala do své péče zdravotnická záchranná služba.