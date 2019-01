ALKOHOL ZA VOLANTEM: Rekordmankou je tento měsíc řidička z Náchoda

Východní Čechy -Pokud je u řidiče zjištěno v krvi více než 0,3 promile alkoholu, dopustí se trestného činu. Do jednoho promile mu hrozí podmínečný trest, avšak při větším množství ho může soud poslat do vězení až na tři roky, v nejzávažnějších případech dokonce až na osm let.

Ilustrační foto | Foto: DENÍK/Lubomír Stehlík

Vysoké tresty však řadu řidičů nedoradí od holdování alkoholu. Například v noci z minulé soboty na neděli východočeští policisté zjistili šestnáct opilých šoférů. Rekordmankou v tomto měsíci je 46letá řidička z Náchoda, která havarovala 1. srpna s Opelem Corsou před obcí Holetín na Chrudimsku. Dechová zkouška jí naměřila 3,23 promile alkoholu. Z místa nehody putovala k odběru krve do zdravotnického zařízení již bez řidičského oprávnění. Dalšího silně podnapilého řidiče zadrželi trutnovští policisté tento týden v pondělí. Dechová zkouška u něho ukázala 3,12 promile. Na Orlickoústecku policisté první srpnový den kolem půl druhé ráno přijeli k nehodě, kdy 30letý řidič auta Škoda 105 narazil do oplocení domu. Aby ne, moc se soustředit na jízdu asi nemohl, protože dechová zkouška mu prokázala 2,99 promile alkoholu. Navíc bylo zjištěno, že tento rádoby řidič není držitelem řidičského oprávnění. Skutečně vražedná kombinace. Na protialkoholní záchytné stanici skončil začátkem srpna 44letý řidič vozidla Opel Astra. Jemu policisté v Trebechovicích pod Orebem naměřili dechovou zkouškou 2,88 promile. Také on se bude zpovídat z trestného činu. Se 2,6 promile alkoholu v krvi řidil vozidlo Mazda 25letý muž, kterého kontrolovali policisté na Orlickoústecku. Po požití alkoholu usedl za volat i 23letý muž z Chrudimska. Poté, co 2. srpna v noci naboural se škodovkou do nákladního vozidla, dechový přístroj u něho naměřil 2,46 promile. Muž navíc není držitelem řidičského průkazu.

Autor: Karel Hrazděra