/FOTO/ Dva řidiči pod vlivem alkoholu havarovali v neděli na Rychnovsku. První událost šetřili policisté krátce po půlnoci, kdy řidič osobního auta značky Volkswagen Passat jedoucí od Přestavlk na Skořenice v pravotočivé zatáčce s největší pravděpodobností nezvládl řízení.

Nehoda v Lupenici. | Foto: HZS Královéhradeckého kraje

„Přejel do protisměru a poté vlevo mimo silnici narazil nejprve do svodidel a pak do tří stromů. U podezřelého devatenáctiletého mladíka hlídka provedla orientační dechovou zkoušku, která vykázala pozitivní hodnotu 1, 72 promile alkoholu v dechu. Řidič na výzvu nepředložil doklad o pojištění odpovědnosti vozidla. Ke zranění osob naštěstí při této události nedošlo,“ sdělila rychnovský policejní mluvčí Alena Kacálková.