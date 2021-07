Ilustrační foto | Foto: Jan Šafařík

Je to rok, co po silném lijáku rozvodněná říčka Štědrá v Tutlekách na Rychnovsku zaplavila a brala vše, co se dalo. Zbyla jen únava, bezmoc a obavy místních, zda se pohroma přes ně nepřevalí znovu. Podobné pocity zřejmě nyní prožívají také obyvatelé zpustošených obcí na Moravě. I obyvatele Tutlek před rokem náhle vzedmutá povodňová vlna překvapila, ale kdo by čekal na Moravě tornádo a navíc tak ničivé?