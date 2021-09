Lidé jsou z covidové doby deprimovaní. Nedůvěra pak pramení z chaosu, někdy až absurdních opatření, z jejich dopadů. Ze zkušenosti, že vládě se několikrát řešení kritických situací vymklo z rukou a nakonec nedokázala velké množství lidí přesvědčit o tom, že by se měli nechat očkovat.

Někoho možná napadne, že mobilní očkovací tým měl tu smůlu, že do městečka pod Orlickými horami dorazil shodou okolností v den zahájení výstavy Pivovary a hospody ve Vamberku a někdo se jí snad nechal unést natolik, že ochutnávku regionálních piv zahájil dřív, než byla součástí slavnostní vernisáže. Nebo šlo o okamžitý zkrat těch, kteří už toho všeho mají dost a nablýskaný očkovací karavan je jen vyprovokoval k „akci“?

„Lidé se u nás zastavili a chtěli se hádat. Nadávali nám velmi vulgárně. Křičeli, že jsme Mengeleho zm*di, vražedníci, že by nás měli postavit ke zdi,“ líčila horké páteční chvilky Kamila Zouharová z mobilního očkovacího týmu ze společnosti Podané ruce z Brna, která zajišťuje provoz očkovacího kamionu.

Volby do Poslanecké sněmovny se konají ve dvou dnech, v pátek 8. října 2021 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu 9. října 2021 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.