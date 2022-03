Vlk už nějaký čas nepatří do říše pohádek, kde líčí na Karkulku. Stopy vlka se už několik let objevují i v Orlických horách a už ně osamocené. Sledují je tu nejen pracovníci Agentury ochrany přírody, ale také Vlčí hlídky, které se z jeho návratu radují, a na druhé straně myslivci, mnozí z nich by přitom tuto šelmu nejraději odkázali zpět do světa pohádek a pověstí. Mají proto své důvody. A obavy z narůstající populace vlků v Orlických horách mají také chovatelé hospodářských zvířat.

Při pohledu na to, co se děje na ne tak vzdáleném Broumovsku, se zdá, že mají proč se strachovat. Vlci se chodí do tamních ohrad s hospodářskými zvířaty nažrat i za bílého dne.

Vlci v Orlických horách? "Máme šanci, že zůstanou plaší a škodit nebudou"

"Nemyslím si, že by s velikostí smečky plachost vlků mizela, spíš to je dané okolnostmi. Jestliže zjistí, že v jejich okolí je nějaká dobře dostupná potrava, jako stádo ovcí, které není solidně zabezpečené, je pro ně mnohem jednodušší jít se nažrat do takové ohrady než lovit dál v lese. To je situace, která nastala na Broumovsku. Ze začátku tam měli pasená hospodářská zvířata špatně zabezpečená, možná se to v některých případech zlepšilo, ale ti vlci se tam naučili chodit jak do spižírny. Vlk je v České republice zvláště chráněný živočich, tudíž hospodáři mají omezené možnosti, jak se proti nim bránit. Podle zákona vlkům nesmí ublížit. Pokud chtějí zabránit škodám, musí dobře zabezpečit stáda - pořídit si pastevecké psy, zahánět stáda na noc, mít dobře zabezpečené ohrady, případně ochranu kombinovat," vysvětluje Václav Pavel z Agentury ochrany přírody a krajiny.

Podle některých chovatelů však vlk, když bude chtít, nějakou cestu si vždycky najde. Zatím jim nezbývá nic jiného, než jim to hledání co nejvíce ztížit. Na život s vlky za humny si budou muset zvykat, je třeba se na ně připravit, aby si nezvykli chodit do ohrad s ovcemi jak do spižírny, podobně jako na Broumovsku.