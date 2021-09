Královéhradecký kraj je jediný v Česku, který se už v roce 2008 rozhodl nastartovat program určený výlučně na obnovu varhan. Zaslouží za to pochvalu.

Pomohl zachránit i několik těchto nástrojů na Rychnovsku. Třeba ten olešnický, do kterého se pořádně zakousl červotoč. Nebylo to jediné místo, kde si léta tento nekulturní nepřítel pochutnával. A to i v důsledku toho, že doba minulého režimu záchraně svatostánků nepřála a varhany, které byly jejich neodmyslitelnou součástí, bohužel, sdílely smutný osud chátrajících kostelů.

Někdy stačí jen impuls, aby inspiroval a ostatní se připojili. Díky programu kraje se podařilo obnovit už přes pět desítek varhan. Je přitom povzbudivé, že v tomto ohledu nejde v našem regionu o osamělého běžce. Na Rychnovsku jde stejným směrem například i spolek ProVarhany.

Známý varhaník a organolog Václav Uhlíř v jednom z rozhovorů pronesl: .„Varhany jsou v podstatě jednak hudební nástroj, ale potom také výtvarné dílko a za třetí i technický unikát. Do doby, než byla vynalezena lokomotiva, byly varhany nejsložitější stroj na světě,“

I proto prostě tento jedinečný odkaz našich předků za záchranu stojí!