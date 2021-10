Vizualizace | Foto: Nemocnice RK

Průmyslový tygr – takové přízvisko si v posledních letech vysloužilo Rychnovsko, hlavně díky růstu průmyslové zóny v okolí Solnice a Kvasin. A ten tygr má hlad. Nejen po pracovní síle. Pro své trasy potřebuje dostatečnou dopravní infrastrukturu, i proto proudí do tohoto regionu z dotačních titulů miliardy korun. A nejen do dopravy, ale třeba i do výstavby nových bytů, které tu tak chybí, a budování další infrastruktury.