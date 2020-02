Ústavní soudci si s podnětem prezidenta Miloše Zemana a skupiny poslanců ANO dali na čas. Tři roky jim trvalo, než slovo po slově rozcupovali námitky stěžovatelů. Podrobně zdůvodnili, proč je správné, že lidé, kteří se rozhodli vstoupit na politickou dráhu, nemohou vlastnit půlku republiky a odskakovat si z vlády na schůzi představenstva své firmy.

Foto: Deník

Nehledě na to, že pokud by majitel významného podniku seděl ve vládě, těžko by šlo odlišit, zda v ní nebo na evropské úrovni hájí zájmy země a jejích obyvatel, nebo hlavně ty svoje. „Ekonomická moc může přispět k získání moci politické, která potom může být zpětně synergicky využita k posílení moci ekonomické, například získáním veřejných zakázek nebo omezováním konkurence,“ píše se v nálezu.