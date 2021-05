Přípravný sbor Ptáčata při koncertu pod širým nebem v červnu 2020. | Foto: Jiří Dvořák

"Co Čech to muzikant," říká staré české úsloví. Bude to platit i poté, co pandemie pomine? Nejen učitelé ze základních uměleckých škol doufají, že ano, i když výchova budoucích hudebníků a zpěváků za téměř uplynulý rok lehká nebyla a ještě nějaký čas nebude. Pandemie umění i přes částečné uvolnění v mnoha ohledech stále dusí.