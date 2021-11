Sousoší Bylo nás pět. | Foto: Josef Krám

"Samej exot," říká Vendelín Bajza výpravčímu, kterého do jeho koloniálu přivedla zvědavost, co nového za zboží dorazilo. Možná by dnes tato postava Poláčkova románu Bylo nás pět pronesla to samé na adresu vandalů, kteří po sobě zanechávají svou stopu v podobě posprejovaných či jinak záměrně poškozených omítek domů, památek a uměleckých děl. Dopadnout je a usvědčit není jednoduché už proto, že ne všude městské kamery "vidí".