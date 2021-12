Říká se, že v nouzi najdeš přítele. Té nouze jsme si za poslední už téměř dva roky covidové pandemie užili víc než dost. Společnost a její nálada se zhoupla na vlně změn, v poslední době jí přitom zmítá hotové vlnobití, které ji rozdělilo na několik táborů naštvaných. Nejen odmítačů očkování proti covidu, ale i těch, kteří si přišli pro jednodávkovou vakcínu s vědomím, že konečně budou mít pokoj, a záhy zjistili, že by si měli nechat po dvou měsících znovu přeočkovat. Prodejců, kteří po zrušení vánočních trhů přišli o možnost výdělku… Žijeme v časech nejistoty a neustálých změn, a to na dobré náladě nepřidá.

Ještě v počátcích hrozící pandemie byl člověk ochoten leccos skousnout - když vydržíte sedět doma, dodržovat všechna opatření, bude lépe a objeví se světlo na konci temného tunelu. Dalo se to přečkat i díky euforii, která ve společnosti panovala. Šily se roušky, ne pro sebe, ale pro druhé, vařilo se a peklo pro zdravotníky, lidé nakupovali pro druhé, člověk měl pocit, že se může spolehnout na vzájemnou pomoc. Dodávalo mu to sílu.

S přibývajícím časem ty síly docházejí. Do atmosféry sounáležitosti začala pronikat deprese, pocit zmaru, beznaděje, zloba a zoufalství, které postupně převzaly vládu. Lidé pochopili, že ten černý tunel konce nemá, posouváme se jím, ale jezdíme stále dokola.

Je však povzbudivé, že i dnes v té tmě a mrazivé atmosféře se sem tam ještě objeví nějaké to světélko, které zahřeje. Jako v Týništi nad Orlicí, kde se zaměstnanci místního domu dětí a mládeže a další dobrovolníci pustili do pečení vánočního cukroví pro Geriatrické centrum, které opět oslabila covidová nákaza. A pochvalu zaslouží i "Ježíškové" z řad veřejnosti, kteří vyslyšeli facebookovou výzvu a v tuto chvíli obstarávají vánoční balíčky pro jeho obyvatele, aby si po loňské karanténě i nedávném uzavření mohli svátky vychutnat se vším, co k tomu patří.

Jestliže ještě existují místa, kde se lidé zcela neuzavřeli do sebe a stále dokážou rozdávat radost, pomoc a víru ostatním, že něco z toho "normálního" světa ještě zbylo, pak máme naději. Naději alespoň v to, že se při hrabání z toho marastu budeme mít o koho opřít.

