Konečně! Respirátory jsme mohli na řadě míst odložit. Ale že by se lépe dýchalo, to se říct nedá. Dusí nás drahé energie, prudké zdražování a v neposlední řadě strach z toho, co se děje na východ od nás a co nás ještě čeká. Bude ještě někdy svět normální?