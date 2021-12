"Naše taky teď skončila v Rychnově a nesehnali jsme nikde," svěřuje se se svou zkušenosti Veronika Havelková.

Mladí stomatologové obvykle míří do větších měst a prací zavalený zbytek těch, kteří tu stále fungují, nové pacienty nepřijímá nebo jen velmi vzácně. A pojišťovny si často vystačí s tím, že své klienty odkazují na web České stomatologické komory, kde nějakého "volného" zubaře najdou. Jenže cestovat za ním musí někdy i přes půl republiky.

"Lékařů všeobecně by bylo dost, ale to by nesměli odcházet do zahraničí nebo do soukromí. Vystudují z našich daní, tak ať léčí nebo zaplatí celé vzdělávání," přidává svůj názor Roman Mitana.

Například starosta Doudleb nad Orlicí, kde stomatologická ordinace osiřela už před dvěma lety, by uvítal, kdyby znovu začaly fungovat pro vystudované zubaře takzvané umístěnky. Jakékoli benefity v podobě bytu i s garáží, zařízené ordinace či nabídka bezúročných úvěrů pro případné zájemce z řad zubařů totiž nezabírají.

Stát od roku 2018 přispíval mladým lékařům na rozjezd nových ordinací až 1,2 miliony korun, rozloženými do pěti let. Na rok tak připadalo 240 tisíc korun a žadatel musel splnit několik podmínek. Takové terno to nebylo, alespoň na Rychnovsku se to nijak zvlášť neprojevilo. Navíc příjem žádostí o příspěvky z programu letos v září skončil.

O zubařku nyní přicházejí i Častolovice. Místní starosta přitom upozorňuje, že se zubařům pracovat na pojišťovny nevyplatí.

Jak uvedl letos ministr Adam Vojtěch, v roce 2022 budou mít zubní lékaři za nových podmínek o něco větší motivaci registrovat pacienty se zdravotním pojištěním a ošetřovat je takzvaně na pojišťovnu. Zubní péče se tak stane pro pacienty dostupnější. Kéž by nové podmínky přinesly kýžený výsledek, dřív, než neošetřovaní pacienti o všechny zuby přijdou.

I když to jim paradoxně může přinést nové možnosti. Jak inzeruje jedna z ordinací na Rychnovsku: "Nadále přijímáme úplně a téměř bezzubé pacienty ke zhotovení celkových snímatelných náhrad."