V Solnici nakonec pomohla po mnoha měsících snažení se zajištěním zubaře automobilka. Jenže ne každé město či obec má automobilku za humny a může se spolehnout na její pomoc.

Dalšího zubaře by ráda přivítala i téměř sedmitisícová Dobruška a Doudleby nad Orlicí, jejíž obyvatelé a také lidé z okolních vesnic přišli o svou zubařku před rokem. Nabídka bytu, zařízená ordinace či bezúročný úvěr na její vybavení tady nezabírají. Přitáhnout sem mladé stomatology se nedaří.

Stát od roku 2018 přispívá mladým lékařům na rozjezd nových ordinací až 1,2 miliony korun, rozloženými do pěti let. "Tuto dotaci zatím ale využilo jen minimum lékařů, protože to pro ně není moc výhodné. Musí totiž do tří let zaregistrovat minimálně 1500 pojištěnců a pracovat na nich sami, což je pro ně zpočátku velmi zavazující a těžké," vysvětluje jedna z lékařek.

Až se vláda vyhrabe chaosu nařízení a současného marastu, a věřme, že se v něm neutopí, měla by se zabývat i tímto problémem. Měla by přijít s novým motivačním programem, který by stomatology na "venkov" nalákal. Posílat lidi za zubařem z východu Čech přes půl republiky do Prahy či Brna určitě řešením není.