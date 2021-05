A je to tu znovu. Toho stresu za uplynulý rok zřejmě nebylo dost! Už před dvěma týdny mnohé rodiče vystrašil anonym vyhrožující útokem na děti ve školkách. Nyní policie varovala mateřinky znovu.

A lidé aby se třásli, jestli jde jen o něčí plané výhrůžky, kterými se nepochopitelně baví, nebo jestli mu "ruplo v bedně" a míní je vážně.

Každopádně dotyčný si to mohl odpustit. Policie by měla napnout síly, aby ho co nejdříve vypátrala a neušel trestu.

Z pohledu rodiče - zasloužil by předtím pořádně seřezat, aby si už nikdy nic podobného nelajsnul.