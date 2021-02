Říká se řemeslo má zlaté dno. Jenže na pomyslné dno teď kvůli restrikcím padají sami řemeslníci. A ze zlata rozhodně není.

Ilustrační foto. | Foto: SSZTS Šumperk

„Kdyby protlačili ještě EET, tak jsme zkrachovali všichni. Je to cílené na to, aby se veškeré tyto služby zlikvidovaly, a s nimi skončí i dodavatelé. Je to řetězec, který se roztrhne a přestane fungovat,“ tvrdí Jaroslav Socha z Týniště nad Orlicí, který v oboru brašnářství a opravě obuvi podniká už třicet let.