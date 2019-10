Ta spousta čísel a názvů od hydrologů, i slova "tančím v bílých kamaších", které nám Karel Gott zpíval v kuchyni snad denně. Pro mě totiž kamaše byly jednoznačně ty kousavé vlněné tlusté punčocháče bez šlapek, které jsem musela nosit v zimě na sáňky do galoší. A vůbec jsem si nedovedla představit, jak v nich Karel Gott, ten krásný chlap, jehož fotku jsem někde viděla, tančí. A jak v nich vypadá. A proč je nosí…

Nikdy by mě nenapadlo, že to o čtyřicet let později Mistrovi řeknu osobně. Vychrlila jsem to na něj před deseti lety v Klicperově divadle, kam Karel Gott přijel jako host vyhlašování výsledků ankety Šarmantní osobnost roku. A on se krásně a zvonivě smál. A já se ten večer cítila jako vyznamenaná.