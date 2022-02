Ostuda, jinak nelze nazvat to, jak se doba minulého režimu podepsala na stavu mnoha kostelů v Orlických horách. Naštěstí v několika posledních letech některé z nich povstávají "z popela". Nejzářnější příkladem je chrám v Neratově, kterému dokonce hrozila demolice. Ale jsou tu i další, které dnes lákají nejen věřící, ale také lidi, kteří vyhledávají jejich nevšední atmosféru. A nemusí mít zrovna novou fasádu, i když by jim určitě slušela. Důležité je, aby lidé vůbec nemuseli mít strach do nich vkročit, třeba kvůli tomu, že se bortí strop, schodiště je shnilé, stěny praskají. Třeba kostely na Vrchní Orlici nebo v Jedlové se postupně daří zachraňovat díky úsilí lidí, kteří se je rozhodli nenechat padnout.