"Takových míst, jako je neratovský kostel, který je místem smíření, bude hodně potřeba. Té bolesti je strašně moc," říká zdejší kněz Josef Suchár.

Pod prosklenou střechou neratovského kostela vyrostlo lešení. Čeká ji oprava

O to smutnější je, že vedle projevů sounáležitosti a pomoci se objevují i negativní emoce namířené proti těm, kteří museli svůj domov, svou zem opustit. A bohužel pronikají i sem. Jistě válka na Ukrajině dopadá v konečném důsledku na každého z nás a bude ještě hůř. Každý má právo na svůj názor, nikdo mu ho nebere, ale tohle na poutní místo prostě nepatří: někdo do nedělního rána ukradl ukrajinskou vlajku vyvěšenou na neratovské faře a co víc, kdosi měl nutkání "vylít" si své antipatie vůči Ukrajincům i do knihy v místním chrámu, kam poutníci zapisují svá přání, modlitby a dojmy z návštěvy tohoto poutního místa.

To není kniha stížností! Je to necitlivé. Lidé si sem chodí pro útěchu, klid, smíření, jehož symbolem jsou plápolající plamínky svíček, které u knihy zapalují. A také si v ní čtou, protože v ní snad chtějí najít stopy víry ostatních, že bude lépe, hledají naději. Negativní komentáře a vzkazy tipu: "Ukrajinci táhněte dom!" tady nemají co dělat, jako by ty plamínky naděje udusávaly!