Obstáli na jedničku s hvězdičkou. To, jaký skok a podmínky dokázali pro jezdce vytvořit, se rovná malému zázraku, který udivil celý sportovní svět. Stály za tím dny a noci tvrdé práce a nadšení mnoha desítek lidí.

Díky těmto „srdcařům“ tepalo Deštné neopakovatelnou atmosférou a diváckou kulisou, která zřejmě kvůli šíření koronaviru v příštích týdnech a měsících jen tak k vidění nebude. Světovou elitu v akrobatickém lyžování vyburcovala k neuvěřitelným trikům, při kterých se tajil dech. Nikde jinde na světě jich doposud nebylo k vidění tolik. Na největším skoku celého seriálu ze sebe dokázali dostat to nejlepší.

Deštné v Orlických horách se zapsalo do sportovní historie zlatým písmem, což může znamenat i příslib do budoucna – že akce organizátorům v Deštném vystavila tu nejlepší vizitku a absolutní světová špička tu v boji o křišťálový globus na Big Airu nezazářila naposled. Zasloužili by si to. Dokázali, že v Deštném se sny stávají skutečností.