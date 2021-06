Zatímco po obchvatu Opočna se to frčí jedna báseň a centrum města se díky jemu zbavilo kolon, u „šíleného“ železničního přejezdu poblíž opočenského nádraží se jim občas nevyhnete. Řidiči i jejich auta tady pořádně trpí. Může za to tankodrom, který zdejší stav silnice a přejezdu připomíná.

I s blízkým nádražím a jeho okolím tato část jinak malebného městečka tak nějak uvízla v čase a parádu mu nedělá. I jí se však blýská na lepší časy. Správa železnic se příští rok hodlá pustit do opravy přejezdu, nádraží i zkulturnění jeho okolí.

Konečně! Škoda ale, že to trvalo tak dlouho. Opočno, které letos aspiruje díky investicím ve své památkové zóně na titul Historické město roku, si určitě zaslouží lepší vizitku při vstupu do města. Lidé, kteří sem přijíždějí, by se měli třást na jeho památky a ne strachy, o kolik autosoučástek je železniční přejezd v Opočně připraví.