Na poválečné události doplatily nejen obyvatelé Sudet. Svatostánky, které byly svědky mnoha modliteb, místem nadějí i útěchy v těžkých chvílích, hrály v životě našich předků důležitou roli. Věřící ochotně přispívali na to, aby přetrvaly i pro další generace. To všechno poválečný totalitní režim smetl. Věřit se mělo jen v lepší budovatelské zítřky po vzoru Sovětského svazu. Církevní památky do tohoto schématu nezapadaly. Dojely na to, jak je dodnes vidět na několika místech Orlických hor. Zmizely celé vesnice, kostely přišly o své věřící, o své mecenáše a začaly chátrat.