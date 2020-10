Senátní volby v našem kraji ani letos nezvednou mexickou vlnu voličů zaplavující volební místnosti. Odbydou se za jejich utěšeného nezájmu. Proč senát ani po čtvrt století veřejnost netáhne? Buď o něm ani neví, nebo jeho fungování stále vůbec nerozumí. A při pohledu na předvolební kampaň se zdá, že jsou z toho zmateni i někteří uchazeči o křeslo ve Valdštejnském paláci.

Právě při senátních volbách totiž kandidáti vůbec nejčastěji předvádí kousky, za které by se v lepším případě nemusel stydět nejpragmatičtější student Machiavelliho pouček. Prostě se slibuje nesplnitelné: zajistím byty pro všechny, vyléčím politiku… levnější máslo a tučnější mléko, účast FC Hradec Králové v anglické Premiér league, chtělo by se ironicky dodat. Hlavně mi to hoďte. Před volbami se lže i v krajských či parlamentních volbách, senátu to ale škodí nejvíc.

Nedůvěra veřejnosti ve smysluplnost senátu, který se osvědčil už několikrát, se jen prohlubuje. Jedním z hlavních úkolů každého obyvatele senátní komory by proto mělo být srozumitelně, pochopitelně nebo i zajímavě vysvětlovat svým voličům během výkonu mandátu, co vlastně senát lidem přináší. V opačném případě za to, že lidé nerozumí práci senátorů a pak je nechtějí volit či stojí o jeho zrušení, mohou oni sami. Do senátu by proto měli zamířit i ti, kteří umí jeho užitečnost pro současnou českou demokracii vysvětlit nebo aspoň propagovat.