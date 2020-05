Žádají zrušení dopravních omezení v tentýž termín jako v případě ostatních zemí Visegrádu, Rakouska a Německa. Vláda plánuje otevřít hranice 26. května. Od tohoto data by měly probíhat kontroly už jen namátkově. Proč by měl na česko-polské hranici panovat jiný režim, když v česko-polském pohraničí je výskyt viru srovnatelně nízký?

Je dobře, že kraje na vládu tlačí, aby jednání s Poláky pokročila. Není to jen o pendlerech, kteří chybí podnikům na české straně a kteří v mnoha případech nenastoupili do práce z důvodu povinného testování. Ale jde i o podporu služeb v cestovním ruchu, který živí podstatnou část obyvatel Orlických hor. Jejich podnikání je závislé právě na polských návštěvnících, kteří sem s oblibou přijíždějí. A ke znovu nastartování podnikání budou potřebovat víc než kdy dřív pořádnou finanční injekci. Ušlý zisk jim nikdo nenahradí a bez hostů to nepůjde.