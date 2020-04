Počet pozvaných se nám snižuje na osm. Určitě chce každý svatebčan svůj životní krok zachytit na videozáznamu nebo alespoň fotograficky. Což bude zřejmě další účastník obřadu. Ale není jisté, zda bude vpuštěn do obřadní síně, například hudebníci to mají podle výnosu ministerstva zakázané.

Nevěsta, ženich, dva svědkové a ještě tři volná místa. Pozvat maminku nebo tatínka? Nevěsty nebo ženicha? Aby se někdo neurazil? To bude dilema! A všichni v rouškách, jen snoubenci naštěstí ne a snad se mohou i políbit. Ještě zatím nikdo nevyzkoušel, jak taková rouškovaná svatba bude probíhat.

První „limitované“ se konají na Jičínsku v pátek a matrikářky mají z oddavek respekt. Dohlížet mají na odstupy dvou metrů v obřadních síních, tužku k podpisu dostane každý svoji, a gratulace? Ministerstvo vnitra ve svých pokynech uvádí, že podání ruky ke gratulaci je možné jen po dohodě všech osob s nutností následné dezinfekce.

Také doporučuje pořádání svateb venku, ale jen v případě, že matriční úřad zajistí, aby se zde neshlukovali lidé. To si v případě jičínské Valdštejnské lodžie, která je volně přístupná veřejnosti, neumím dost dobře představit. Svatba má ale asistentku, která na to dohlédne. Jedno je jisté, až se zavřou dveře obřadní místnosti a skončí oficiality, svatebčané usednou ke společnému stolu a s rouškami a dezinfekcí to rozhodně nebude.