Předvánoční a vánoční čas bez tradičních trhů, hromadného zpívání koled, firemních večírků i živých betlémů. Letos si pandemie koronaviru z atmosféry nadcházejících svátků hodně ukrojí. Ani Mikuláš tentokrát nepřijede v kočáru na opočenské náměstí a čerti se na něj neslétnou z radniční věže, zůstanou doma v pekle.

Vánoční strom v Dobrušce se „oblékl“ do svátečního. | Foto: Dana Ehlová

Nezbývá, než vše oželet. Ostatně to peklo si letos si na vlastní kůži letos prožívají tisíce lidí. Frustrující období plné nejistot zakouší i mnozí podnikatelé, živnostníci. Zvlášť ti, kteří své provozovny museli zavřít a někteří je už ani neotevřou. Je třeba ocenit ty, kteří se nevzdali a uplatnili svou vynalézavost. Třeba hospoda v Kostelecké Lhotě si otevřela HuHu Drive pro motoristy. Balíčky s obědy dostanou přímo do auta. Jak ale říká majitel Pavel Hubálek: „Není to nic, co by znamenalo jistotu přežití. Bez nějaké minimální podpory od státu by to přežití možné nebylo.“