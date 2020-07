KOMENTÁŘ: Přírodním živlům neporučíš, ale jen čekat na ně nejde

Region jde z extrému do extrému. Na jedné straně ho trápí sucho, na té druhé záplavy. Něco je asi špatně. Přesvědčit se o tom mohlo v poslední době obyvatelé hned několika měst a obcí na Rychnovsku. O to hůře se s tím vyrovnávají na místech, kde se situace neustále opakuje, a to nejen po letech, ale i po několika dnech.

Povodně na Rychnovsku | Foto: Deník / Michal Fanta