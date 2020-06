Výzvy, aby nelezli rozhledny, ignorují, stejně jako zákazové značky. A neváhají ani překonávat, či dokonce odstraňovat překážky, které mají v přístupu bránit. Ty tu však mají svá opodstatnění, jsou tu i proto, aby zbytečně neriskovali případné zranění.

Touto zkušeností si prošly snad všechny nově vznikající rozhledny v oblasti. Nájezdy výletníků ještě v době, kdy byla oficiálně uzavřena, zažila i rozhledna u Vysoké Srbské. Obec dokonce přiměly k tomu, aby ji zpřístupnila dříve, než plánovala. 7. května byla zkolaudována a hned druhý den otevřena.

Nešťastnou štafetu teď převzala Olešnice v Orlických horách, která v posledních týdnech brání dosud nezkolaudovanou rozhlednu před náporem nedočkavých návštěvníků. Tu nedočkavost by se měli naučit zkrotit, rozhledna tu bude stát i za měsíc a nevyplatí se kvůli tomu hazardovat se svým zdravím, popřípadě ničit to, co tu vzniklo nejen pro ně, ale i pro ostatní.