Jakousi kompenzací pro obyvatele těch nejhlučnějších lokalit mají být peníze ze státních prostředků na nová okna. Cestu k nim má otevřít měření Akustického centra. To s ním začalo před pár dny v obcích a městech na trase zmíněné silnice I/11 od Svinar až po Rybnou nad Zdobnicí.

Až potud by to bylo v pořádku. Pokud by však do měření nebyly zahrnuty i rozkopané Doudleby nad Orlicí, které sice netrpí dopravou o nic méně, ale v současnosti je tam maximální rychlost omezena třicítkou a dopravu řídí kyvadlově pracovníci stavby. Budou mít lidé v Doudlebách nárok na zaplacení nových oken na základě toho, jak moc právě bude drnčet bagr a další pracovní stroje před jejich domem?

Je opravdu nutné dodržovat přesně harmonogram měření, když je jasné, že v některých případech nemůže mít vypovídací hodnotu a nezbude nic jiného než ho zopakovat? Nemělo se s tím v době, kdy stavební práce jedou naplno, počítat? Určitě ano. Zarážející je také to, že měření hluku se provádí z pověření ŘSD a z podnětu ŘSD se v Doudlebách i rekonstruuje silnice. Není divu, že místní mají dojem, že pravá ruka neví, co dělá ta levá.