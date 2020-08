KOMENTÁŘ: Máme zlaté české ručičky. Tak proč ty tragické palčáky?

Žít dnes člověk, který první řekl již zlidovělou větu Co Čech, to muzikant, musel by svá slova přehodnotit, a slovo muzikant zaměnit za svářeč. Lidí, kteří na svět koukají skrze začerněná skla svářečských kukel, je tu totiž více než muzikantů.

Komentář Petra Vaňouse | Foto: Deník