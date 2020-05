Mnozí proto na Rychnovsku nadšeně vítali koncerty v ulicích, pod svými okny, do nichž se bez dlouhého otálení vrhli místní hudebníci. Jejich vystoupení dojala také zdravotníky, sociální pracovníky a především seniory, kteří izolaci v domovech důchodců vůbec nenesou lehce. Stres ale dopadl na všechny, z různých důvodů, a psychologové tak mají plné ruce práce.

Je dobře, že uvolnění opatření přichází dříve. Navíc situace v Královéhradeckém kraji, kde hygienici hlásí čím dál optimističtější čísla uzdravených, patří k nejlepším v zemi. Lidé se už těší, že po neděli budou moci zamířit do muzeí nebo ke kadeřnici, na zahrádky restaurací, třeba i ve vaťáku vzhledem k předpovědi počasí na další dny. To „normálno" chybí už příliš dlouho a každý cítí potřebu od vší té zátěže se odreagovat. Přivítají to konečně také provozovatelé otevíraných služeb, kteří už několik týdnů přežívají v nejistotě. A přestože nadále musí s řadou omezení počítat, i to „málo" může pomoci.