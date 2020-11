Dobrou zprávou je, že se jí blýská na lepší časy. Zastupitelé města odsouhlasili přijetí dotace z Integrovaného regionálního programu na rekonstrukci. Nabídka dotace přišla nečekaně, před třemi lety se totiž na Opočno kvůli velkému převisu žádostí "nedostalo". Ale stát nalil v rámci koronavirových opatření nalil peníze do starých dotačních titulů a tentokrát to vyšlo.

Zastupitelé zároveň odsouhlasili vyhotovení prováděcí projektové dokumentace, zadávací dokumentace a výběrového řízení na dodavatele stavby. Celkové náklady na rekonstrukci vyjdou přibližně na 88 milionů korun, z čehož dotace má pokrýt 74 milionů korun.

Jenže peníze nazbyt nyní nejsou, zvlášť v situaci, kdy Opočno má za sebou kromě jiného nákladnou rekonstrukci koupaliště za více než 30 milionů korun. Město upozorňuje, je možné se ještě rozhodnout o vrácení dotace a do akce se nepouštět, například kvůli vysokým cenám, nepříznivým ekonomickým podmínkám či z jiných důvodů. Bylo by však škoda, kdyby budova soudu měla padnout za oběť dnešní době. Když už Opočno dostalo druhou šanci, mělo by ji využít, nemusí se opakovat a je dobře, že ten zastupitelé ten první krok učinili.

Zrekonstruované prostory bývalého soudu by měly být využity pro reprezentativní a výstavní prostory, v nichž má Opočno co ukázat. Kromě osobností, historie a proslulých firem a institucí spjatých s tímto městem k nim patří také tradice sokolnictví. Svými náměty může přispět i veřejnost. Pro návštěvníky Opočna tak může vzniknout další lákavý cíl, důstojný svého souseda - proslulého opočenského zámku. A zvýšený zájem turistů bude přínosem i pro místní podnikatele.