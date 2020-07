KOMENTÁŘ: Část dluhu zůstává nesplacena

Dlouhá léta opuštěná budova chirurgie a porodnice bývalé nemocnice v Opočně do dvou let opět ožije. Kraj ji před téměř deseti lety zrušil kvůli úsporám. I když se místní se zdejším zdravotnickým zařízením loučili jen těžko, šance na jeho vzkříšení by obzvlášť v této době byly mizivé. Než aby budova dál chátrala, je dobře, že znovu najde smysluplné využití - třeba v podobě domova pro seniory. I ty jsou potřeba, lůžka pro seniory v Královéhradeckém kraji chybí.

