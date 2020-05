Poláci se dozvěděli, že česká strana při překročení hranic bude žádat maximálně 4 dny starý negativní test na koronavirus a po 14 dnech předložení nového. A jak to splnit, když nejsou k dostání? A Poláci pro změnu kladou pendlerství další překážku. Kdo jejich hranici překročí, musí do 14denní karantény. Lidé se obávají, jak dlouho tento stav potrvá, nepřijdou o práci? Není divu, že Poláci protestují.

Na české straně se usilovně začalo hledat řešení, například Koordinační centrum pro cizince se snaží zajistit možnosti testování. Pendlerům se pochopitelně také nelíbí, že by si nákladné testy, které je navíc třeba opakovat, měli sami hradit. Tvrdý oříšek se prozatím nedaří rozlousknout. I když česká vláda teď alespoň trochu ustoupila, když opakované testy po pendlerech bude nově požadovat ne po dvou týdnech, ale po měsíci. Je však třeba intenzivně jednat i s polskou stranou, aby i ona alespoň zčásti ustoupila od svých nařízení a zajistila pro pendlery přijatelnou výjimku. Naše vláda by rozhodně neměla tento problém opomíjet. Je to i v jejím zájmu, aby se provoz podniků vrátil do "normálních kolejí" a znovu vydělávaly. Bez chybějící pracovní síly to nepůjde.