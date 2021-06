Mapa průměrného věku obyvatel v obcích na Rychnovsku odhalila velké rozdíly. Za čísly se přitom skrývají úspěchy i problémy, s nimiž se některé vesnice potýkají.

Těm, které nejvíce stárnou, se nedaří přilákat mladé rodiny a pomalu se vylidňují. I přes to, že se v nich zájemci o bydlení objevují. Ale bydlet není kde. Někdy na prameni, který by obec znovu vzkřísil, sedí sami zastupitelé, jindy soukromí majitelé nemovitostí a pozemků. A popostrčit je se, bohužel, nedaří. Jde o to je umět přesvědčit, aby jednoho dne tyto obce z mapy nezmizely podobně jako řada jiných, po nichž se slehla zem po poválečném vysídlení.

Investovat, ať už do bytové výstavby či zázemí obcí, se vyplatí, jak ukazuje příklad Třebešova či Lible, mládnou a obyvatel v nich přibývá. Investice jsou v nich znát.

„Lidé se sem vracejí a bydlí ve starších domech, které rekonstruují, bydlí s rodiči a zakládají tady rodiny. A starší generace umožňují těm mladším stavět na svých pozemcích,“ říká starosta Třebešova Jaroslav Hovorka.

Zatímco z malých vesnic obchody mizí, tady je kde nakoupit a zázemí obce se zkvalitňuje, vyrostla tu například nová hřiště. „Snažíme se budovat zázemí pro naše budoucí generace. Za chvíli budeme tam, kde jsou naši rodiče, a budeme se ohlížet zpátky,“ vysvětluje starosta.

Tady mají do budoucna nakročeno dobře.